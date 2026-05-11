Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Jorge Jesus'tan geleceği için açıklama

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Jorge Jesus'tan geleceği için açıklama

11.05.2026 18:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Jorge Jesus'tan geleceği için açıklama

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından biri olduğu iddia edilen Jorge Jesus'tan geleceği için açıklama geldi.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürülen Jorge Jesus, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şu anda Al-Nassr'ı çalıştıran deneyimli teknik adam, takımda kalıp kalmayacağına henüz karar vermediğini ifade etti.

"BİRÇOK TEKLİF ALDIM"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Al-Nassr'da kalıp kalmayacağıma henüz karar vermedim. Sezon sonunda karar vereceğim. Birçok teklif aldım" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adamın Al-Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #jorge jesus #aziz yıldırım

İlgili Haberler

İlk kez mutlu sona ulaştı... Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
İlk kez mutlu sona ulaştı... Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında lider Fenerbahçe ArsaVev, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 7-0 mağlup ederek lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray tepkiler üzerine Fenerbahçe paylaşımını kaldırdı
Galatasaray tepkiler üzerine Fenerbahçe paylaşımını kaldırdı Galatasaray Kulübü, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yle ilgili yaptığı paylaşımı gelen tepkiler üzerine kaldırdı.
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a tepki: 'Fenerbahçe'ye dil uzatmaya çalışanların...'
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a tepki: 'Fenerbahçe'ye dil uzatmaya çalışanların...' Aziz Yıldırım, Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe'ye yönelik "şike" imasında bulunduğunu söyleyerek sert bir açıklama yayımladı.