Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a tepki: 'Fenerbahçe'ye dil uzatmaya çalışanların...'

11.05.2026 17:36:00
Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe'ye yönelik "şike" imasında bulunduğunu söylerek sert bir açıklama yayımladı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde: 

"Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulunun ve iletişim birimlerinin yapmış olduğu açıklamada, başarılarını ön plana çıkarmak ve kendilerine odaklanmak yerine, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü hedef almaları ve kulübümüze yönelik "şike" imasında bulunmaları, bu camianın halen içindeki Fenerbahçe kompleksini atamadığını bizlere göstermektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yönelik yapılan bu çirkin ve haddini aşan imaları şiddetle kınıyoruz.

Fenerbahçe'ye dil uzatmaya çalışanların önce kendi tarihlerine bakmalarını tavsiye ederiz. Fenerbahçemizin tarihte hiçbir zaman şike yapmadığı mahkeme kararıyla ve tescilli resmi yayınlarla ortadadır.

Tarihi boyunca elde ettiği başarıların ardında alın terinden çok lobilerin, kapalı kapılar ardında kurulan karanlık ittifakların ve menfaat ilişkilerinin gölgesi bulunan bir zihniyetin, bugün "şike" kelimesini ağzına alması, arsızlığın Türk spor tarihindeki vücut bulmuş halidir.

Fenerbahçe'ye "şike" imasında bulunmaya çalışanlara şunu açıkça ifade etmek isteriz, sizler için geçmişte söylediklerimiz ve mahkemelerde beraat ettiğimiz sözlerimiz aşağıdadır ;

"Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım'ın, 26.05.2016 tarihinde, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye kupası finali sonrasında yapmış olduğu basın toplantısında, "Aziz Yıldırım şike yapmadı. Ama Galatasaray şike yaptı. Hepimizin gözü önünde", "Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır. 8-0'ı unuttu mu herkes… Arabalar…" , "Ama 2000 yılında Fethullah Gülen'in dua ederek, Galatasaray'ı şampiyon yaptığı söyleniyor. Bende böyle bir şey yok" , "Onların Strum Graz maçında son 5 dakikayı izleyin. Şike var mı yok mu?" , "Ama Galatasaray hep şike yapıyor. Beni daha fazla konuşturmasınlar, altından kalkamazlar. Hiçkimse kalkamaz" , " Önce herkes edepli olacak, adam olacak"

Kamuoyunun özellikle şunu bilmesini isteriz; 2026-2027 sezonu itibariyle, artık karşısında bölünmüş, parçalanmış bir camia değil, gerektiğinde tek yumruk olmayı bilen büyük Fenerbahçe camiasını bulacaksınız.

Bizim Fenerbahçemiz…" 

