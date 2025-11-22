Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Merih Demiral'ın aklını karıştıran teklif!

Ocak ayında Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda takviyeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesindeki bir numaralı isim Merih Demiral.

Sabah'ta yer alan haberde, milli stoperin, Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu yanıt vermeye hazırlandığı sırada kulübü Al-Ahli'den kafa karıştıran bir teklif aldığı aktarıldı. Suudi Arabistan ekibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli savunmacıya şu anda kazandığı yıllık 12.5 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin ise Merih Demiral'a Skriniar'a da verdiği ücret olan yıllık 7.5 milyon Euro'ya kadar çıkabildiği belirtildi. Sarı-lacivertliler, şimdi Al-Ahli'nin teklifiyle kafası karışan Merih Demiral'ın vereceği son kararı bekliyor.

Piyasa değeri 13 milyon Euro olan Merih Demiral, bu sezon Al-Ahli formasıyla 14 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi.