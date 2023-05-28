Eski Fenerbahçeli Kim Min Jae'den transfer yanıtı!
Napoli forması giyen ve adı Manchester United ve Paris Saint-Germain ile anılan Kim Min Jae, transfer için gelen soruya, "Doğrudan menajerime sorabilirsiniz" yanıtını verdi.
Napoli'nin savunma oyuncusu eski Fenerbahçeli Kim Min Jae, transfer için gelen soruya yanıt verdi.
Sporx'te yer alan habere göre,Manchester United ve Paris Saint-Germain ile adı geçen Güney Koreli savunma oyuncusu, ülkesinden TVN kanalının mikrofonlarına konuştu.
Kim Min Jae, transferi için gelen soru karşısında ise, "Menajerim dışarıda, doğrudan ona sorabilirsiniz" yanıtını verdi.
Fenerbahçe'den Napoli'ye transferinin ardından İtalyan ekibinin kilit isimlerinden biri olan 26 yaşındaki futbolcu, 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Kim Min Jae, Napoli forması altında çıktığı 45 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
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