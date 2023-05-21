Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Ryan Kent'in eski hocası ayrılığı duyurdu!

Yayınlanma: 21.05.2023 - 16:33

Güncelleme: 21.05.2023 - 16:36

İskoç ekip Hibernian'ın teknik direktör Lee Johnson, adı transferde Fenerbahçe ile anılan eski öğrencisi Ryan Kent hakkında konuştu.

"HARİKA BİR OYUNCU OLDU"

İskoç basınından The Scotsman'e açıklamalarda bulunan Kent'in Bristol City döneminden teknik direktörü Johnson, "Ryan, çok olgunlaştı ve harika bir oyuncu haline geldi. Bize karşı oynadığında da müthiş bir performans göstermişti. Onu Bristol City'ye ilk getirdiğimde şartlar çok sağlıklı değildi ve o da bazı sorunlar yaşamıştı. Şu anda bildiğimiz Ryan Kent değildi. Ona bir türlü istikrarlı şekilde süre verememiştik. Ancak tüm eski oyuncularımı olduğu gibi onu da hala takip ediyorum ve gösterdiği performanstan ötürü gurur duyuyorum" dedi.

Ryan Kent

"AYRILACAK GİBİ DURUYOR"

Kent'in takımdan ayrılmasının beklendiğine dikkat çeken Johnson, "Ryan bu yaz ne karar alırsa alsın çok başarılı olacağına inanıyorum. Rangers'tan ayrılacak gibi duruyor. İnsanlar onun istatistikleri hakkında konuşup duruyor ancak o, her zaman takımı sırtlayan isim olmayı başardı çünkü çok keskin özelliklere sahip. Rakip savunmanın üzerine gidip iki taraftan da hücum edebiliyor ve skor katkısı yapmaya çok yatkın bir oyunu var" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Ryan Kent, bu sezon Rangers formasıyla çıktığı 29 lig maçında 3 gol 10 asistlik performans gösterdi.