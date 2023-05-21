Newcastle United gözünü Fenerbahçe'ye dikti
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği ileri sürüldü..
İngiliz basınında yer alan habere göre, Newcastle United'ın 23 yaşındaki futbolcu için 17 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Ferdi Kadıoğlu
ARDA GÜLER'İN DE ADI ANILMIŞTI
Newcastle United'ın daha önce de Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 44 maçta sahaya çıkan milli futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin 2019 yılında kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Sağ bek, sol bek, orta saha ve kanatlarda oynayabilen ve adeta bir joker görevi gören Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
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