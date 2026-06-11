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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Serhou Guirassy'nin menajerinden transfer iddialarına yanıt!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Serhou Guirassy'nin menajerinden transfer iddialarına yanıt!

11.06.2026 20:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Serhou Guirassy'nin menajerinden transfer iddialarına yanıt!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki oyuncusu Serhou Guirassy'nin menajeri, Gineli forvet hakkında çıkan transfer iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.
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Borussia Dortmund'un golcü futbolcusu Serhou Guirassy hakkında ortaya atılan Fenerbahçe iddialarına yanıt geldi.

Son günlerde özellikle Türk ve Alman basınında, Gineli yıldızın Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı yönünde haberler gündeme gelmişti. Ancak oyuncunun kardeşi ve menajeri Karamba Guirassy, Sky Sport'a yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.

"HABERLER KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

Karamba Guirassy, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Konuyu netleştirmek gerekirse herhangi bir türde anlaşma yapılmış değil. Serhou şu anda gelecek sezonla ilgili seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü anlaşma olduğu yönündeki haberler kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı.

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Sky Sport'un haberine göre yıldız golcüyle Aston Villa, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtiliyor. Haberde, Guirassy'nin geleceğine ilişkin nihai kararını Dünya Kupası sonrasında vermeyi planladığı aktarıldı. 

96 MAÇTA 75 GOLE KATKI

Öte yandan Borussia Dortmund yönetiminin de 30 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak için görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

2024 yılında Dortmund'a transfer olan Guirassy, Alman ekibinde çıktığı 96 karşılaşmada 60 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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