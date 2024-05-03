Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Shane Larkin'den 4 yıllık imza!
Anadolu Efes, yıldız oyun kurucusu Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Anadolu Efes, yıldız oyun kurucusu Shane Larkin'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptan Shane Larkin, 4 sezon daha ait olduğu yerde! Yeni zaferler için Kaptan ile yeniden yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE DE DEVREDEYDİ
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ABD'li yıldız için Fenerbahçe Beko'nun da devrede olduğu öne sürülmüştü ancak Larkin, Anadolu Efes'te kalmaya karar verdi.
SEZON İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes formasıyla 17.3 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, 1.1 top çalma ortalamaları yakalayan Shane Larkin, 20.6 verimlilik puanı ortalamasıyla bu alanda EuroLeague'in zirvesinde yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Erbakan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler!
- Erdoğan, eski ABD Senatörü adayı Dr. Öz ile görüştü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- Bahçeli'nin ismi verilecek
- CHP'den 'Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt
- Benzin ve motorine zam, otogaza indirim!
- 'Süpürün' emrine ilişkin Vali Gül'den açıklama
- Boş koltuk mesaj içermiyor
- Erdoğan ve Özel görüşmesi sona erdi!