Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Shane Larkin'den 4 yıllık imza!

Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:15

Güncelleme: 03.05.2024 - 11:33

Anadolu Efes, yıldız oyun kurucusu Shane Larkin'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptan Shane Larkin, 4 sezon daha ait olduğu yerde! Yeni zaferler için Kaptan ile yeniden yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE DE DEVREDEYDİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ABD'li yıldız için Fenerbahçe Beko'nun da devrede olduğu öne sürülmüştü ancak Larkin, Anadolu Efes'te kalmaya karar verdi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes formasıyla 17.3 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, 1.1 top çalma ortalamaları yakalayan Shane Larkin, 20.6 verimlilik puanı ortalamasıyla bu alanda EuroLeague'in zirvesinde yer alıyor.