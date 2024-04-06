Sayı rekorunu kırmıştı: Larkin'den Nigel Hayes-Davis açıklaması

Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, Nigel Hayes-Davis'in sayı rekoru hakkında açıklamalarda bulundu. Larkin, "Nigel bana o rekoru kırmam için büyük bir motivasyon sağladı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:09
Sayı rekorunu kırmıştı: Larkin'den Nigel Hayes-Davis açıklaması
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Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, 82-80 kazanılan Fenerbahçe Beko maçı sonunda konuştu.

Shane Larkin, Nigel Hayes-Davis'in sayı rekoru hakkında konuşarak, "Bu kadar sayı atmanın ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. Fenerbahçe Beko'nun harika bir takımı ve iyi bir koçu var. 50 sayıyı bulmak gerçekten zor. Nigel bana o rekoru kırmam için büyük bir motivasyon sağladı" dedi.

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Takımımla gurur duyuyorum. Birkaç ay önce birçok kişi bizim üzerimizi çizmişti, sezonumuzu bitirmişlerdi. Ama biz, birbirimize inanmaya devam ettik ve bugünkü benzeri karşılaşmalarda karakterimizi gösterdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 


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