Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Zehra Güneş'ten transfer kararı!

Kadınlar Voleybol Ligi ekibi VakıfBank'ın milli oyuncusu Zehra Güneş'in Fenerbahçe Opet'e transfer olacağı iddia edilmişti. Zehra Güneş'in kariyerine VakıfBank'ta devam edeceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 13:41
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Zehra Güneş'ten transfer kararı!
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Kadınlar Voleybol Ligi’nin son şampiyonu Fenerbahçe Opet'in, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir transfer hamlesi yapmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe’nin transferdeki ilk hedefinin Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından biri olan Zehra Güneş olduğu ileri sürülmüştü.

ZEHRA GÜNEŞ'TEN VAKIFBANK KARARI

Sporx'in haberine göre; 12 yaşından bu yana VakıfBank forması giyen milli voleybolcu, takımıyla sözleşmesini 2 yıl daha uzattı ve gündeminde ayrılık yok. 

Haberde, bu sezon Gabi'nin yokluğunda kaptanlık da yapan Zehra'nın, önümüzdeki sezon takımın 1. kaptanlığına getirilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

Zehra Güneş'in kariyeri boyunca aldığı ödüller ise şu şekilde:

2015 U18 Avrupa Şampiyonası- En İyi Orta Oyuncu

2017 U20 Dünya Şampiyonası- En İyi Orta Oyuncu

2018 Türkiye Ligi - Gururla Yerli Özel Ödülü

2019 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası - En İyi Orta Oyuncu

2021 Kulüpler Dünya Şampiyonası - En İyi Orta Oyuncu

2021-2022 Sultanlar Ligi - En Değerli Oyuncu (MVP)

2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası - En İyi Orta Oyuncu

2023 CEV Şampiyonlar Ligi - En İyi Orta Oyuncu

2023 FIVB Milletler Ligi - En İyi Orta Oyuncu

2023 Avrupa Şampiyonası - En İyi Orta Oyuncu

2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası - En İyi Orta Oyuncu


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