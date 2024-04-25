Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 12:05
Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

27 Nisan Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Volkan Bayarslan

34. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:

26 Nisan Cuma:

20:00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 Nisan Cumartesi:

16:00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler

16:00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

19:00 Hatayspor - Başakşehir: Atilla Karaoğlan

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

28 Nisan Pazar:

16:00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

16:00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19:00 Rizespor - Ankaragücü: Turgut Doman

29 Nisan Pazartesi:

20:00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam


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