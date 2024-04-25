Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Son dakika haberi... Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
27 Nisan Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.
Volkan Bayarslan
34. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:
26 Nisan Cuma:
20:00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek
27 Nisan Cumartesi:
16:00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler
16:00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
19:00 Hatayspor - Başakşehir: Atilla Karaoğlan
19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
28 Nisan Pazar:
16:00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16:00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19:00 Rizespor - Ankaragücü: Turgut Doman
29 Nisan Pazartesi:
20:00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam
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