Adı Galatasaray ile anılan Alexis Sanchez Marsilya yolcusu

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:23

Galatasaray ile anlaşma yoluna gidemeyen Şilili yıldız Alexis Sanchez Marsilya'ya evet dedi. Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, Alexis Sanchez için de temasta bulunmuştu. Ancak Şilili oyuncu tercihini Fransa Ligue 1'den yana kullanmak üzere.

ALEXIS SANCHEZ, MARSİLYA'YA HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun iddiasına göre Şilili yıldızın yeni adresi Marsilya oluyor. Transferde Galatasaray ile rakip olan Marsilya, Sanchez ile bu hafta sözleşme imzalayacak.

Şilili yıldızın Fransız ekibi ile 2 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor.

Daha önce Manchester United, Arsenal, Barcelona, River Plate, Colo Colo ve Udinese gibi takımların formasını giyen Alexis Sanchez geçtiğimiz sezonda İnter formasıyla 38 maçta 9 gol ve 5 asistlik skor üretti.