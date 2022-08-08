Trabzonspor eski Galatasaraylı Mario Lemina ile anlaştı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:15

Süper Lig'e deplasmanda İstanbulspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililer, son olarak temasa geçtiği Mario Lemina ile anlaşmaya vardı.

Takvim'in haberine göre bordo-mavili yönetim 28 yaşındaki futbolcunun kulübü Nice ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu da Trabzonspor'a gitmesine izin verilmesi için Fransız ekibine baskı yapıyor.

2019-20 sezonunda Galatasaray’da forma giyen Lemina, sarı kırmızılı formayla oynadığı 28 maçta 1 gol attı.

Geçen sezon Nice ile 36 maçta 2 gollük katkı sağlayan 28 yaşındaki defansif orta saha, yeni sezonun ilk maçında 27 dakika sahada kaldı.