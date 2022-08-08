Trabzonspor eski Galatasaraylı Mario Lemina ile anlaştı
Trabzonspor, Gabonlu orta saha Mario Lemina ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, eski Galatasaraylı oyuncuyla el sıkıştı. Nice ile bonservis pazarlıkları ise devam ediyor.
Süper Lig'e deplasmanda İstanbulspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililer, son olarak temasa geçtiği Mario Lemina ile anlaşmaya vardı.
Takvim'in haberine göre bordo-mavili yönetim 28 yaşındaki futbolcunun kulübü Nice ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu da Trabzonspor'a gitmesine izin verilmesi için Fransız ekibine baskı yapıyor.
2019-20 sezonunda Galatasaray’da forma giyen Lemina, sarı kırmızılı formayla oynadığı 28 maçta 1 gol attı.
Geçen sezon Nice ile 36 maçta 2 gollük katkı sağlayan 28 yaşındaki defansif orta saha, yeni sezonun ilk maçında 27 dakika sahada kaldı.
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