Adı Galatasaray ile anılıyordu: Eski teknik direktöründen Rafa Silva açıklaması!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 08:15

Güncelleme: 26.03.2024 - 08:15

Son günlerde adı sık sık Galatasaray'la anılan Rafa Silva'nın geleceği merak konusu. Benfica ile sözleşmesinin sonuna gelen Rafa Silva'nın Galatasaray da dahil birçok takımdan teklif aldığı öne sürülüyor.

Sarı-Kırmızılıların yanı sıra Avrupa ve Suudi Arabistan'dan da cazip teklifler aldığı belirtilen Rafa Silva'nın transferi için oyuncunun eski teknik direktörü Jorge Paixao'dan açıklama geldi açıklama geldi.

NTV Spor'un Record'dan aktardığı habere göre, Teknik direktör Jorge Paixao, Rafa Silva'nın Galatasaray'a transferini değerlendirdi. Rafa'nın Portekiz'in en iyi futbolcularından biri olduğunu aktaran Paixao, oyuncunun aldığı tekliflerin kendisini şaşırtmadığını belirtti.

'BÜYÜK BİR SÖZLEŞME İMZALAYACAK'

Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olduğunu dile getiren Paixao, Sarı-Kırmızılıların önemli bir Avrupa takımı olduğunu kaydetti.

Paixao, Rafa'yla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer transfer gerçekleşirse Rafa büyük bir sözleşme imzalayacak ve Suudi Arabistan yerine Avrupa'da yoluna devam edecek."

'ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBE GİDECEK'

Paixao, Rafa Silva'nın İstanbul'a adaptasyon konusunda zorlanmayacağını belirterek, "Çünkü büyük bir kulübe ve İstanbul gibi büyük bir şehre gidecek" ifadelerini kullandı.

Benfica ile sözleşmesinin sonuna gelen Rafa Silva, bu sezon çıktığı 44 maçta 18 gol, 14 asistlik istatistik yakaladı.