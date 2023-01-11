Adı Galatasaray ile anılıyordu: Güney Koreli futbolcu Cho Gue-Sung'dan transfer iddialarına yanıt

Yayınlanma: 11.01.2023 - 14:53

Güncelleme: 11.01.2023 - 14:53

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Güney Koreli Cho Gue-Sung için transfer açıklaması yapıldı.

Daily Record'da yer alan habere göre Gue-sung'un menajeri, "Galatasaray hakkında söylenenler doğru değil. Celtic ile görüşüyoruz. Daha yüksek bir teklif bekliyoruz. Olympiakos da çerçeve içinde" ifadelerini kullandı.

Cho Gue-Sung (sağda)



DÜNYA KUPASI İLE POPÜLERLİĞİ ARTTI

Güney Koreli yıldızın videoları milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, yoğun ilgi karşısında Gue-Sung, Dünya Kupası'na odaklanabilmek için telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

Güney Kore medyasında yapılan haberlerde, "Telefonu bütün gece çalıyordu. Onu uyanık tutuyordu. Futbola konsantre olmaya çalışıyordu ve sürekli mesajlar geliyordu" gibi sözlere yer verildi.

GOL KRALI OLDU

Cho, Kore Ligi'nde sezonun büyük bölümünü Güney Kore ordusunun takımı olan, her sene diğer kulüplerden kiralık olarak gelen oyuncularla kadro kuran Gimcheon Sangmu'da geçirdi. 24 yaşındaki forvet, 17 golle ligde Joo Min-kyu ile birlikte gol kralı oldu. Gimcheon zar zor ligde kalmasına rağmen Cho gollerinin 13'ünü bu takımda kaydetti.