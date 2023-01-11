Galatasaray'ın eski futbolcusu Yiğit Gökoğlan Bölgesel Amatör Lig'e transfer oldu
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu Yiğit Gökoğlan, Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta yer alan Çeşme Belediyespor'a transfer oldu.
Çeşme Belediyespor, bir zamanlar Galatasaray forması giyen Yiğit Gökoğlan’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Yiğit Gökoğlan (sağda)
Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta yer alan Çeşme Belediyespor, devreyi 24 puanla 4. sırada tamamladı. Zirveye daha da yaklaşmak isteyen İzmir ekibi, transfere hız verdi.
GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Çeşme Belediyespor, bir dönem Galatasaray forması da giyen 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Yiğit Gökoğlan’ı kadrosuna kattı. Gökoğlan, son olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'da oynadı.
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