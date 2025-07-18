Adı Galatasaray ile anılıyordu: Inter'den Yann Sommer kararı!

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleci arayışları devam ediyor.

SOMMER DE LİSTEDE

Son dönemde Manchester City'den Ederson'a yönelen Galatasaray'ın listesinde Inter forması giyen Yann Sommer de yer alıyor.

BEDELSİZ BIRAKMAYACAK

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, İsviçreli file bekçisi için Galatasaray'dan henüz bir teklif almadı. İtalyan temsilcisi, sözleşmesinin son yılı olmasına rağmen Sommer'i bedelsiz olarak kesinlikle bırakmak istemiyor.

G ÜNCEL P İYASA DEĞERİ

Inter ile sözleşmesinin son yılında olan 36 yaşındaki deneyimli file bekçisinin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.