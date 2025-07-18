Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Inter'den Yann Sommer kararı!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Inter'den Yann Sommer kararı!

18.07.2025 10:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Spor Servisi
Takip Et:
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Inter'den Yann Sommer kararı!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Yann Sommer'i bedelsiz bırakmak istemediği iddia edildi.

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleci arayışları devam ediyor.

SOMMER DE LİSTEDE

Son dönemde Manchester City'den Ederson'a yönelen Galatasaray'ın listesinde Inter forması giyen Yann Sommer de yer alıyor.

BEDELSİZ BIRAKMAYACAK

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, İsviçreli file bekçisi için Galatasaray'dan henüz bir teklif almadı. İtalyan temsilcisi, sözleşmesinin son yılı olmasına rağmen Sommer'i bedelsiz olarak kesinlikle bırakmak istemiyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Inter ile sözleşmesinin son yılında olan 36 yaşındaki deneyimli file bekçisinin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İlgili Konular: #galatasaray #inter #Yann Sommer

İlgili Haberler

Napoli'nin istekleri bitmiyor: Galatasaray bir talebe daha 'tamam' dedi!
Napoli'nin istekleri bitmiyor: Galatasaray bir talebe daha 'tamam' dedi! Victor Osimhen'i transfer etmek için görüşmelerini sürdüren Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Napoli'nin bir talebine daha olumlu yanıt verdiği iddia edildi.
Galatasaray'ın gündemindeydi... Sacha Boey transfer için kararını verdi!
Galatasaray'ın gündemindeydi... Sacha Boey transfer için kararını verdi! Galatasaray'ın uzun süredir hedefinde olan Sacha Boey'in Bayern Münih'te kalmak istediği iddia edildi.
Galatasaray cephesinden Osimhen müjdesi: 'Bunu resmen açıkladı'
Galatasaray cephesinden Osimhen müjdesi: 'Bunu resmen açıkladı' Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, geçen sezon kiralık olarak formalarını giyen Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.