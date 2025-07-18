Adı Galatasaray ile anılıyordu: Inter'den Yann Sommer kararı!

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleci arayışları devam ediyor.
SOMMER DE LİSTEDE
Son dönemde Manchester City'den Ederson'a yönelen Galatasaray'ın listesinde Inter forması giyen Yann Sommer de yer alıyor.
BEDELSİZ BIRAKMAYACAK
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, İsviçreli file bekçisi için Galatasaray'dan henüz bir teklif almadı. İtalyan temsilcisi, sözleşmesinin son yılı olmasına rağmen Sommer'i bedelsiz olarak kesinlikle bırakmak istemiyor.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Inter ile sözleşmesinin son yılında olan 36 yaşındaki deneyimli file bekçisinin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.