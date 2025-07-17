Napoli'nin istekleri bitmiyor: Galatasaray bir talebe daha 'tamam' dedi!

Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi Victor Osimhen'in transferi. Napoli ile uzun süredir pazarlık halinde olan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin temaslar sırasında ortaya koyduğu bir şarta daha "tamam" dedi.

Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer olma isteğini Napoli'ye bildirmesine karşın İtalyan ekibinin bitmek bilmeyen talepleri transferi sürüncemeye sokmuştu.

NAPOLI'DEN BİR İSTEK DAHA

Napoli ödeme planının yanı sıra son olarak Osimhen'in 3 yıl boyunca İtalya'ya satılmamasını talep etmişti. İtalyan ekibi, Nijeryalı golcünün Galatasaray sonrası kısa süre içinde Juventus formasıyla Serie A'ya dönmesinden çekinirken, sarı-kırmızılılar bu endişeyi yok etti. Sportmediaset'e göre Galatasaray, Napoli'nin bu şartını da kabul etti.

NAPOLI'NİN OSIMHEN İÇİN SON İSTEKLERİ

Öte yandan ünlü muhabir Nicolo Schira'ya göre Napoli'nin Osimhen transferi için sunduğu son talepler şöyle; 45-50 milyon Euro peşin, kalan 25-30 milyon Euro'nun önümüzdeki 1 yıl içinde ödemesi ve Nijeryalı golcünün sonraki satışından yüzde 20 pay.