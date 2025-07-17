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Galatasaray'ın gündemindeydi... Sacha Boey transfer için kararını verdi!

Galatasaray'ın gündemindeydi... Sacha Boey transfer için kararını verdi!

17.07.2025 19:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'ın gündemindeydi... Sacha Boey transfer için kararını verdi!

Galatasaray'ın uzun süredir hedefinde olan Sacha Boey'in Bayern Münih'te kalmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alan eski oyuncusu Sacha Boey son kararını verdi.

 

Alman gazetesi Bild'in aktardığına göre, sarı-kırmızılıların yoğun ilgisine rağmen Fransız futbolcu, Bayern Münih'ten ayrılmak istemiyor ve kariyerine Almanya'da devam etme niyetinde. Bu durum, Galatasaray'ın eski yıldızını geri getirme çabalarına büyük bir darbe vurdu.

 

Galatasaray'ın yanı sıra, Fransa Ligue 1'in köklü ekiplerinden Marsilya da Sacha Boey'i kadrosuna katmak için devreye girmişti. Marsilya'nın, Boey'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtiliyordu.

 

Boey'in kariyerine Bavyera ekibinde devam edeceği kesinleşmiş gibi duruyor. Geride bıraktığımız sezonda 21 maçta süre alan Boey, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

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