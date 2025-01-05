Adı Galatasaray ile anılıyordu: Kabore'nin yeni takımı belli oluyor!

Yayınlanma: 05.01.2025 - 13:11

Güncelleme: 05.01.2025 - 13:33

Adı Galatasaray'la da anılan Manchester City'nin sağ beki Issa Kabore'nin Werder Bremen ile anlaştığı ileri sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alman takımı, Kabore'yi sezon sonuna kadar kiralayacak.

Werder Bremen'in 23 yaşındaki futbolcunun transferini, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından açıklaması bekleniyor.

Burkina Fasolu sağ bek, sezonun ilk yarısını Benfica'da kiralık olarak geçirmişti. Portekiz takımında yeterli süre alamayan Kabore'nin sözleşmesi 31 Aralık'ta feshedilmişti.

Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu ileri sürülen futbolcu bu sezon 7 maçta 193 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.