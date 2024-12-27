Yayınlanma: 27.12.2024 - 19:34

Güncelleme: 27.12.2024 - 19:34

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Benfica forması giyen Issa Kabore'yi gündemine aldı. Oyuncu alternatif olarak orta sahanın sağ bölümünde de forma giyebiliyor. Peki, Issa Kabore kimdir? Issa Kabore kaç yaşında, nereli? Galatasaray’ın transfer gündemindeki Issa Kabore hangi takımlarda oynadı?

ISSA KABORE KİMDİR?

İssa Kabore 12 Mayıs 2001 tarihinde dünyaya geldi. Hem hücum hem de savunmadaki performansıyla dikkat çeken oyuncu sağ ayağını kullanıyor.

Benfica’da sezonu kiralık olarak geçiren Issa Kabore’nin Manchester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

Kariyerine 2019’da Rahimo FC takımında başlayan oyuncu 2020-21 sezonunda 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City’e transfer oldu.

Troyes, Marsilya, Luton gibi takımlarda kiralık olarak forma giyen İssa Kabore, 2024-2025 sezonunda Benfica formasıyla istediği süreyi bulamadı.

Kariyerinde Ligue 1’de 53 karşılaşmada forma giyen sağ bek 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Premier Lig’de ise 24 karşılaşmada 2 asist yaptı.