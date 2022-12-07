Adı Galatasaray ile anılıyordu: Rıdvan Yılmaz'ın menajerinden transfer açıklaması
Beşiktaş'tan ayrılarak İskoç ekip Rangers FC'ye transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın adı transferde Galatasaray ile anılıyordu. Genç futbolcunun menajeri transfer iddialarını yalanladı.
Adı Galatasaray ile anılan eski Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz için menajeri Necdet Ergezen Lig Radyo'ya konuştu.
Rıdvan Yılmaz hakkında da kendisine gelen resmi bir teklif olmadığını belirten Ergezen, "Unutulmasın ki, Rıdvan'ın transfer süreci bu yaz çok güle oynaya olmadı. Bu bir projedir. Bunun da arkasında duruyoruz, hem ben hem de oyuncu. Biz Rıdvan'ı 5 ay sonra Türkiye'ye geri döndürmek için Avrupa'ya götürmedik" dedi.
Ergzen ayrıca, "Ahmet Can da öyle. Bugün götürelim, yarın geri getirelim, hem biz hem oyuncu para kazanalım. Yok böyle bir şey. Avrupa'ya giden oynamaya gidiyor. Hele 20'lerinin başındaysa... En az 10 yılı var önünde oralarda kalmak için. Orada kalınca hayat daha temiz, daha az toksik bir ortam, daha rahat" açıklamasını yaptı.
İskoç ekibi genç futbolcunun bonservisi için Beşiktaş'a 4 milyon Euro garanti ücret ve 2.25 milyon Euro da bonuslar için ödemişti. Ayrıca siyah beyazlıların, Rıdvan Yılmaz'ın bir sonraki transferinden de yüzde 20 pay alacağı açıklanmıştı.
21 yaşındaki oyuncu Rnagers ile toplamda 7 maça çıktı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Video Haberler
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
En Çok Okunan Haberler
-
- Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
- Bakanlık asgari ücret anketini açıkladı
- Okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi
- Fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı
- Asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı
- 'Elleri dert görmesin' dedi, örnek gösterdi
- Almanya'da 'darbe' yapmak isteyen gruba operasyon
- 15 bin 551 taksi şoförüne ceza
- İYİ Parti'den yumruklu saldırı sonrası karar
- Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde