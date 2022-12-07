Galatasaray - Kızılyıldız maçı öncesi öldürülmüştü: Sırp taraftar Marko İvkoviç cinayetine hapis cezası

07 Aralık 2022 Çarşamba, 13:03

Galatasaray Liv Hospital ile Kızılyıldız arasında 21 Kasım 2014'te Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan THY EuroLeague maçı öncesi çıkan olayda, Sırp taraftar Marko İvkoviç'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılamada, 2017 yılında karar çıkmış, mahkeme tutuklu sanık Kadri Aktaş'ın 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmişti. Bu karar Yargıtay tarafından sanığın da çıkan olayda yaralandığı gerekçesiyle, 'haksız tahrik indirimi' uygulanması gerektiği gerekçesiyle bozuldu.

Mahkeme, bozma kararı sonrası verdiği kararda sanık Kadir Aktaş'a 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca 'takdiri indirim' de uygulayarak cezayı 13 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi. Karar ikinci kez temyiz edildi. Yargıtay bu kez haksız tahrik indirimi yapılırken 18 yıl olan azami oranda ceza belirlenmesi gerektiğini, mahkemenin 16 yıl hapis cezası vererek 'eksik ceza' tayini yaptığını belirterek kararı ikinci kez bozdu.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kadir Aktaş, bulunduğu cezaevinden getirilirken taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"MAHKEME VERDİĞİ KARARDA DİRENSİN"

Söz alan sanık avukatı, Yargıtay bozma ilamına katılmadıklarını, mahkemenin direnme kararı vermesi gerektiğini belirterek "Sırplar maça gelmeleri yasak olduğu halde, otobüslerle ve ellerinde kesici delici aletlerle maça gelmişlerdir. Bunlar bilirkişi tarafından görülmüştür. Müvekkil kendini koruma amaçlı hareket etmiştir. Müvekkilin kapalı ceza infaz kurumunda süresi dolmuştur, tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

"BACAĞINA DOĞRU VURMAK İSTEDİM"

Son savunması sorulan sanık Kadri Aktaş şunları söyledi: "8 yıldır tutukluyum. 3-4 kişinin saldırısına uğradım. Elimde çakı vardı. Yerdeyken bacağına doğru vurmak istedim. Maktule bıçağı salladığımı hatırlıyorum. Dişlerim kırıldı. Çocuğum ilkokul 4. sınıftaydı şimdi üniversitede okuyor. Ben aileme bakmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, sanığın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, takdiri indirim uygulayarak bu cezayı 15 yıl hapis cezasına indirdi.