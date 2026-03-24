Adı Juventus ile anılıyordu: Roma'da Zeki Çelik belirsizliği!

İtalya Serie A'da Roma forması giyen Zeki Çelik'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki sağ bekin kulüpteki geleceği de belirsizliğini koruyor.

SÖZLEŞMEDE UÇURUM VAR

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Zeki Çelik, sözleşme uzatmak için kulüpten yıllık 4 milyon Euro talep etti. İtalyan devinin yaptığı son teklif ise 2.4 milyon Euro.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini, Zeki'nin performansından memnun ve takımda kalması için yönetime uzun süredir baskı yapıyor. Deneyimli çalıştırıcı, sözleşmenin uzatılması için kulübün oyuncunun taleplerine yaklaşmasını istiyor ancak henüz bir netice elde edilemedi.

JUVENTUS'UN İLGİSİ VAR

Öte yandan Juventus’un da Çelik’e ilgisi olduğu biliniyor. İtalyan devi, durumu yakından takip ediyor ve uygun zamanda teklif yapmayı planlıyor.

Bu sezon 37 maça çıkan milli oyuncu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.