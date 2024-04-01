Adı Milan ile anılıyordu: Eski futbolcudan Mauro Icardi için transfer açıklaması!
İtalya Serie A kulübü Milan'ın, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti. İsviçreli eski futbolcu Valon Behrami, Icardi'nin olası İtalya transferi hakkında konuştu.
İsviçreli eski orta saha oyuncusu Valon Behrami, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Şu anda yorumculuk yapan Behrami, Milan'ın ilgilendiği öne sürülen Icardi'nin İtalya'ya olası geri dönüşünü değerlendirdi.
Valon Behrami
Behrami'nin sözleri şu şekilde:
"Bence Milan'a dönme fırsatı olsaydı, bunu değerlendirirdi. Milan'da olsa Serie A'da gol kralı olur muydu? Evet, kolayca. Lautaro'yu geçer miydi? Evet, tabii ki."
"Mauro Icardi, bunun için yaşayan biri, korkusu yok, bu yüzden onu takdir ediyorum. Cesaret etmeyi seviyor, eleştirilse bile hiçbir şey için endişelenmiyor."
"SORUMLULUK ONA AĞIR GELMEZ"
"Her zaman ne kadar soğukkanlı olduğunu gösterdi. Sorumluluk ona ağır gelmez. Icardi, olağanüstü bir oyuncu. Ayrıca onun nasıl bir ortam yaratacağını da düşünüyorum"
Galatasaray forması altında bu sezon 38 maçta sahaya çıkan Icardi, 23 gol attı ve 11 asist yaptı.
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