Fenerbahçeli Alişan ve Galatasaraylı Şahan Gökbakar birbirini engelledi!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:19

Güncelleme: 01.04.2024 - 11:19

Alişan, çocukları Burak, Eliz ve yeğeni Ceylan ile Bebek Parkı'nda keyifli bir piknik günü geçirdi. Ailece vakit geçirmenin tadını çıkaran ünlü şarkıcı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bayram planları hakkında konuşan Alişan, bu özel zamanı ailesiyle geçireceğini ve sahne almayacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin tutkulu bir taraftarı olan Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un "2 Nisan'da ligden çekilebiliriz" şeklindeki çarpıcı açıklamasına da değindi. Alişan, ligden çekilme ihtimalinin gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü, bu açıklamanın bir gözdağı olduğunu ve sonuçta iyi bir şey olduğunu ifade etti.

Alişan, Galatasaraylı ünlü isim Şahan Gökbakar ile aralarında geçen sosyal medya atışmasını da dile getirdi. Fenerbahçe'nin Avrupa kupasında ağır bir yenilgi aldığı gece Şahan Gökbakar'ın alaycı bir paylaşım yapmasının ardından başlayan bu atışma, karşılıklı olarak birbirlerini sosyal medyada engellemeleriyle sonuçlandı. Alişan, bu durumu "O beni engelledi, ben onu engelledim. Hep birlikte birbirimizi engelledik" şeklinde özetledi.