Adı Real Madrid ile anılıyordu: Premier Lig devi, Kylian Mbappe yarışına dahil oldu!
İngiltere Premier Lig ekibi Livepool'un sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Fransız yıldız Kylian Mbappe ile ilgilendiği kaydedildi.
Real Madrid'in transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Kylian Mbappe için yeni bir talip çıktı.
Fransa merkezli Le Parisien'de yer alan habere göre, geleceği Paris Saint-Germain veya Real Madrid olarak gösterilen Mbappe ile Liverpool'un da ilgilendiği aktarıldı.
SALAH'IN YERİNİ ALACAK
Mbappe'nin de Liverpool'dan gelen ilginin farkında olduğu ve İngiltere'ye gitme fikrinin ağırlık kazanmaya başladığı öne sürüldü.
Fransız yıldızın olası Liverpool transferinde, özellikle Suudi Arabistan ekipleri ile adı geçen Mohamed Salah'ın yerini almasının beklendiği belirtildi.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ YAPABİLİR
Öte yandan 25 yaşındaki Mbappe ile bazı Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgilendiği ifade edildi.
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mbappe, 1 Ocak'tan itibaren istediği kulüplerle görüşme özgürlüğüne sahip.
PSG'de bu sezon 22 maça çıkan Kylian Mbappe, 21 gol attı ve 1 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Kolombiya’ iddiası gündemde!
- Uyarıların ardından korkutan deprem!
- Ortak ATM'de hesabına yatırdığı para yok oldu
- Yeni yıl zamlı geldi!
- Peş peşe üç defa sallandı
- 2023 kehanetlerinden biri son anda gerçekleşti
- 'Kayıp kıta' okyanus tabanında keşfedildi!
- Savcıdan 'Dilan Polat' mesajı
- AKP'yi yasa boğan ölüm
- 'Sermaye sahipleri ayağını denk alsın'