AKP'li profesör, Süper Kupa'daki skandalı savundu: Hitler ile çıkmasına izin verecek misiniz?

Yayınlanma: 31.12.2023 - 17:52

Güncelleme: 31.12.2023 - 18:20

AKP'li eski Sapanca Belediye Başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmazer, Suudi Arabistan'daki 'Süper Kupa' skandalı sonrası sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Futbolcuların Atatürk'ün sözü yazılı bir pankartla sahaya çıkmasının yanlış olduğunu savunan Yılmazer, "Bu rezalet dünya spor tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bu Türk sporuna yapılan en büyük suikastlardan biridir!" dedi.

Yılmaz paylaşımında, aynı durumun başka ülkelerin liderleri için de yanlış olacağını savunmaya çalışırken Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'den İtalya'nın 1945'te idam edilen faşist diktatörü Benito Mussolini'ye, EOKA'nın kurucusu Nikos Sampson'dan İsrail'in kurucusu Theodor Herzl'e kadar "örnek"lere yer verdi.

Yılmazer şu ifadeleri kullandı:

"Soru şu: Yarın birgün Fatih Terim'li Panatihakos Türkiye'de oynayacağı bir maça "Yaşasın Büyük Yunanistan"* sloganları ve *Venizelos resimleri ile çıkarsa ne diyeceksiniz? "Buyurun Yapın" mı? Alman takımın *Hitler* ile, İsrail takımının *Thedor Herzl* ile, İtalyan takımının *Mussolini* ile, İngiliz takımının *Churchill* ile, Bolivya takımının *Che* ile, Rus takımının *Stalin* ile, Çin takımım *Mao* ile, Suudi takımının *Lawrence* ile, Irak takımının *Barzani* ile, Rum takımının *Nikos Samson* ile çıkmasına izin verecekmisiniz? Spora siyaset sokulduğu nerede görülmüş?"

İşte Yılmazer'in o paylaşımı:

CUMHURİYET DEVRİMLERİNDEN DE RAHATSIZ

Prof. Dr. Aydın Yılmazer daha öncesinde de X sosyal medya hesabında Cumhuriyet devrimlerinden rahatsızlığını açıkça dile getirmiş. Öyle ki Prof. Dr. Yılmazer, devrim kanunlarını ve kanunların alındığı ülkeleri sıraladığı paylaşımında "Ama adı 'Türk' inkılâbı; tabi yersen.. Ey güzel ülkem ben Müslüman Türküm" ifadelerini kullanmış.