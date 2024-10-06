Adı skandallarla anılıyordu: Abdurrahman Akyüz yeniden Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı seçildi

Yayınlanma: 06.10.2024 - 20:05

Güncelleme: 06.10.2024 - 20:05

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun 5. Seçimli Olağan Genel Kurulu Ankara'daki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Tek adayın yer aldığı seçimde 145 delege oy kullandı.

Abdurrahman Akyüz, 144 oy alarak yeniden başkan seçilirken, 1 oy boş çıktı.

Başkan, seçim sonrası yaptığı açıklamada şunları sarf etti:

"Koltuk sevdalısı olmadığımızın en büyük kanıtı geçmiş dönemlerde göstermiş olduğumuz tavrımız ve feragatimizdir. Şimdi, yeniden bu işe bir çeki düzen vermemiz gerektiğini biliyoruz. Yerimize genç kardeşlerimizi yetiştirip bayrağı onlara devretmek istiyoruz. Beni başkanlığa yeniden layık gördüğünüz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

SKANDALLARLA DOLU KARİYER

Dünya şampiyonu sporcu Sadık Pehlivan, Alevi olduğu gerekçesiyle 2018'den beri milli takıma alınmadığını iddia etmişti.

Abdurrahman Akyüz’ün kızı Elif Akyüz kurallara aykırı olmasına rağmen Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası’na hem hakem hem de sporcu olarak katıldığı iddia edilmişti. Elif Akyüz, şampiyon olmuştu.

Akyüz’ün yeğeninin bir yarışmada haksız bir şekilde birinci ilan edilmesi de iddialar arasında. Oğuzhan Kerenciler, 2018 Türkiye Wushu Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı. Fakat Abdurrahman Akyüz'ün eşi Fatma Akyüz’ün de dahil olduğu hakemlerin kararıyla Akyüz’ün yeğeni olan Dursun Ali Çapoğlu’yla birinciliği paylaşmak zorunda kalmıştı.

BirGün gazetesi spor editörü Eren Tutel’e, Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz ve milli sporcu olan kızı Elif Akyüz’e “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” gerekçesiyle toplama 8.840 TL adli para cezası verildi.