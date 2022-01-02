Yaramazlık yapıyor diye Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu

Son olarak iki hafta önce Sakarya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda iki kez şampiyon olan Sıla, "Spora ilk olarak 4 yaşında jimnastikle başladım. 2,5 yıl jimnastik yaptım. Daha sonra 6 yaşında Wushu’ya başladım. Jimnastikteyken de Konya ikinciliğim vardı. Wushu’ya ilk gittiğimde çok kalabalık diye almamışlardı. Jimnastiği bıraktığımda evde kendi kendime sopalarla hareketler yapmaya çalışıyormuşum, ailem sopalarımı elimden almaya çalışıyormuş. Ben yine de sopalarımla hareketler yapmaya devam ettim. Daha sonra babamın arkadaşı, Wushu sporunu görüyor, babama bahsediyor. Babam beni götürdü ama grup çok kalabalık diye almadılar. Sonra beni bir hafta deneme sürecine aldılar. Beni yetenekli buldukları için yarışmacı grubuna aldılar. 1 ay yarışmacı grupta çalıştıktan sonra, 6 yaşımda beni hemen Türkiye Şampiyonluğu Grubu'na yolladılar" ifadelerini kullandı.