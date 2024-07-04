Adı Süper Lig devleri ile anılıyordu: Yusuf Kabadayı Bundesliga'da kaldı!

Yayınlanma: 04.07.2024 - 10:38

Güncelleme: 04.07.2024 - 10:38

Türk kulüplerinin transfer gündeminde olan Yusuf Kabadayı, sürpriz bir seçim yaptı.

Bayern Münih, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı'nın Augsburg'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Kabadayı'ya gelecek için iyi şanslar dilendi.

BONSERVİSİNE 900 BİN EURO ÖDENDİ İDDİASI

Alman basınında yer alan habere göre; Augsburg, 900 bin Euro bonservis bedeliyle Yusuf Kabadayı'yı kadrosuna kattı.

Yusuf Kabadayı'nın ismi Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray'la anılıyordu.

24 MAÇTA 4 GOL

Geçen sezonu 2. Bundesliga ekibi Schalke 04'te kiralık olarak geçiren Yusuf Kabadayı, 24 maçta 4 gol atmıştı.

Bundesliga ekibi Augsburg ise geçen sezonu 39 puanla 11. sırada tamamlamıştı.