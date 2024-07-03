Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral açıklaması

Dışişleri Bakanlığı UEFA'nın Merih Demiral hakkında soruşturma açması hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Disiplin soruşturması açılması kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 16:54
Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral açıklaması
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Türkiye'nin Avusturya karşısında 2-1'lik galibiyetle ayrıldığı maçta, golden sonra 'Bozkurt' işaretiyle sevinen milli futbolcu Merih Demiral'a UEFA tarafından soruşturma başlatılmasına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve “bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz."

BÜYÜKELÇİ ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklar, konuyla ilgili Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını açıkladı. 


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