Spor yazarları St. Gallen - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Skor iyi ama oyun yetersiz'

Yayınlanma: 23.08.2024 - 10:05

Güncelleme: 23.08.2024 - 10:05

Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda karşılaştığı St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları, karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

İskender Günen: Dünkü maçta sahanın öne çıkan oyuncusu St. Gallen'in kalecisiydi. Çünkü kurtardığı 4 net gol pozisyonu ve de direkten dönen toplar vardı... Dünkü maçta sahanın öne çıkan oyuncusu St. Gallen'in kalecisiydi. Çünkü kurtardığı 4 net gol pozisyonu ve de direkten dönen toplar vardı. (Sabah)

"SKOR İYİ AMA OYUN YETERSİZ"

Koray Durkal: "Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’ndeki Rapid Wien maçlarını göz önüne aldığımızda St. Gallen deplasmanında daha umut vaat eden bir Trabzonspor izlediğimizi söylemek mümkün... Ama üçüncü bölgede hâlâ pozisyon üretmekte çok önemli eksikleri olduğunu söylemek şartıyla... Maçın ilk bölümünde rakibin hızlı oynamasına izin vermeyen Trabzonspor, bulduğu şanslarda da kaleci Ata-Zigi’yi geçemedi." (Hürriyet)

"HASRET KALINAN HÜCUM PLANI"

Olcay Çakır: "Abdullah Avcı şunu dedirtmemeliydi bence: “Haftalardır taraftarların adeta isyana varan tepkilerinin Enis’i, Mendy’yi ve Orsiç’i bu dizilişte karşımıza çıkardı.” Güzel bir ilk yarı, hasret kalınan hücum zenginliği, pozisyonlar, kaçan goller, Lawrence’in kurtarışları... Dün gece sahada uzunca süredir özlenen organize bir iyilik söz konusuydu özetle. Trabzonspor bu turu Trabzon’da geçer, gruplara kalır bundan sonra. Evet, şimdi eksikleri konuşmak için ortam daha uygun hocam!" (Fanatik)

"TALİHSİZLİK OLMAZSA TURU GEÇER"

Tunç Kayacı: "90 dakikayı özetlersek Avrupa kupasında bu sezonki oynadığı maçlara bakarsak dün gece İsviçre’de etkili rakibine gücünü kabul ettiren bir Trabzonspor izledik. Özellikle Saviç-Denswill tandemini oturttuktan sonra Mendy gerçek yerinde performansıyla çok etkili oldu. Eksik olan neydi derseniz takım savunmasında iyi ama takım hücumunda aynı kalitede değildik. Bir talihsizlik olmazsa Trabzonspor, St.Gallen karşısında evinde kazanacağını ve turu geçeceğine inanıyorum." (Fanatik)