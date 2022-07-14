Adı Türk takımlarıyla anılan Arturo Vidal, Flamengo'ya imzayı attı

Brezilya ligi ekiplerinden Flamengo, Inter'den ayrılan Arturo Vidal'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:45
Adı Türk takımlarıyla anılan Arturo Vidal, Flamengo'ya imzayı attı
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Transfer döneminde ismi başta Galatasaray olmak üzere birçok kulüple anılan Şilili futbolcu Arturo Vidal, Brezilya ekibi Flamengo'yla anlaştı. Inter ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Arturo Vidal karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kimisi için rüya kimisi için kabus. Tek gerçek Arturo Vidal, Flamengo'da!" denildi. Brezilya kulübü, Şilili orta sahayı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Arturo Vidal, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi kulüplerin formasını giydi. 


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