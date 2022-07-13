İtalyanlardan flaş iddia! Pato Konyaspor yolunda...
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un, Brezilyalı yıldız Alexandre Pato ile transfer görüşmesi yaptığı belirtildi.
Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitirerek önemli bir başarıya imza atan Konyaspor, gözünü transfere dikti. Yeşil-beyazlı kulüple ilgili olarak İtalya'dan flaş bir haber gündeme geldi; Alexandre Pato...
İtalyan basınında yer alan haberde; Konyaspor'un, Brezilyalı futbolcu ile transfer görüşmesi yaptığı aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun, kariyerindeki bir sonraki durağı bulduğu ifade edildi.
Şu anda Orlando City formasını giyen Pato, çıktığı 20 maçta 4 gol attı. 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde; Milan, Chelsea, Villarreal gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giydi.
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