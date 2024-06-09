Adını tarihe yazdırdı: Roland Garros'ta şampiyon Carlos Alcaraz
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev'i 3-2 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, bu organizasyondaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Tenis'te sezonun 2. Grand Slam turnuvası olan Roland Garros'ta kazanan dünya 3 numarası Carlos Alcaraz oldu.
4 saat 18 dakika süren karşılaşmada Carlos Alcaraz finalde Alexander Zverev'i 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle toplamda 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.
21 yaşındaki İspanyol tenisçi Amerika Açık ve Wimbeldon'dan sonraki 3. Grand Slam'ini kazandı. Ayrıca üç farklı kortta şampiyonluk yaşayan en genç tenisçi olarak tarihe de geçti.
Ayrıca Carlos Alcaraz, Roland Garros'ta Rafael Nadal'dan sonra şampiyonluğa ulaşan ilk İspanyol tenisçi de olmayı başardı.
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