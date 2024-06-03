Carlos Alcaraz Fransa Açık'ta çeyrek finalde!

İspanyol Carlos Alcaraz, Yunan Stefanos Tsitsipas ve Bulgar Grigor Dimitrov, Fransa Açık'ta (Roland Garros) çeyrek finale yükselen isimler oldu.

AA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:15
Carlos Alcaraz Fransa Açık'ta çeyrek finalde!
Abone Ol google-news

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, 9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ve dünya 10 numarası Bulgar Grigor Dimitrov çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın yedinci gününde erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, dünya 21 numarası Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 6-3, 6-3, 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

TSİTSİPAS VE DİMİTROV ÇEYREK FİNALDE

Erkeklerde 9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da dünya 35 numarası İtalyan rakibi Matteo Arnaldi'yi 3-6, 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek final biletini aldı.

Dünya 10 numarası Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov ise 8 numaralı seribaşı Polonyalı raket Hubert Hurkacz'ı 7-6, 6-4, 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek son 8'e kaldı.


Carlos Alcaraz haberleri Stefanos Tsitsipas haberleri Grigor Dimitrov haberleri Fransa Açık haberleri roland garros haberleri

İlgili Haberler

Fransa Açık'ta favoriler hata yapmadı!

Fransa Açık'ta favoriler hata yapmadı!
Fransa Açık'ta Swiatek ve Sinner, dördüncü tura yükseldi

Fransa Açık'ta Swiatek ve Sinner, dördüncü tura yükseldi
Fransa Açık'ta Djokovic ve Sabalenka, üçüncü turda

Fransa Açık'ta Djokovic ve Sabalenka, üçüncü turda
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler