Carlos Alcaraz Fransa Açık'ta çeyrek finalde!
İspanyol Carlos Alcaraz, Yunan Stefanos Tsitsipas ve Bulgar Grigor Dimitrov, Fransa Açık'ta (Roland Garros) çeyrek finale yükselen isimler oldu.
Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, 9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ve dünya 10 numarası Bulgar Grigor Dimitrov çeyrek finale yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın yedinci gününde erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, dünya 21 numarası Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 6-3, 6-3, 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
TSİTSİPAS VE DİMİTROV ÇEYREK FİNALDE
Erkeklerde 9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da dünya 35 numarası İtalyan rakibi Matteo Arnaldi'yi 3-6, 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek final biletini aldı.
Dünya 10 numarası Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov ise 8 numaralı seribaşı Polonyalı raket Hubert Hurkacz'ı 7-6, 6-4, 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek son 8'e kaldı.
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