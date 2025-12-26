Adli kontrolle serbest kalan Saran, transfer toplantısı yaptı: Ayağının tozuyla zirve

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, adli kontrolle serbest kalmasının ardından soluğu Ülker Stadyumu’nda aldı. Stat girişinde yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanları tarafından alkışlarla büyük coşkuyla karşılanan Saran, başkanlık makamına geçti. Fenerbahçe için yaptıkları çalışmalara aralıksız devam etmeleri gerektiğini arkadaşlarına ileten Saran, yönetim kuruluyla birlikte transferde son durumu görüşmek adına toplantıya girdi. Teknik direktör Tedesco’nun isteği doğrultusunda Samsunspor’un kanat oyuncusu Musaba ile 4.5 yıllığına anlaşan Sarı-Lacivertliler, orta saha transferinde adayları yeniden masaya yatırdı. Belirlenen hedeflere yönelik futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek yurt dışında yeniden görüşmelerde bulunacak. 2 Ocak 2026 ile birlikte önce Musaba’ya imza attırılacak, ardından diğer oyuncularla sözleşme yapılacak.