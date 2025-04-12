Afimico Pululu kimdir? Beşiktaş'ın istediği Afimico Pululu kaç yaşında, nereli? Afimico Pululu'nun kariyeri ve hayatı

Yayınlanma: 12.04.2025 - 09:55

Güncelleme: 12.04.2025 - 09:55

Siyah-beyazlılar için birçok isim gündeme gelirken Alman basınından Bild'de yer alan haberde Beşiktaş'ın Jagiellonia Bialystok forması giyen Afimico Pululu'yla ilgilendiği belirtildi. Peki, Afimico Pululu kimdir? Beşiktaş'ın istediği Afimico Pululu kaç yaşında, nereli?

AFIMICO PULULU KİMDİR?

23 Mart 1999 yılında doğan Pululu forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. Aslen Angola'lı olan Pululu, kariyerine İsviçre'nin Basel takımının altyapısında başlamıştır.

AFIMICO PULULU'NUN KARİYERİ

Kariyerine FC Basel'de başlayan Pululu, gösterdiği performansla A takıma yükselmiştir. Ardından önce Neuchatel Xamax, Greuther Fürth ve son olarak da Jagiellonia'da forma giymiştir.