Yayınlanma: 11.04.2025 - 14:47

Güncelleme: 11.04.2025 - 14:47

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'le oynanan ilk maçın ardından Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayıran Fenerbahçe Medicana'da yeni başantrenör belli oldu. Sarı-lacivertliler Marcelo Abbondanza'yı takımın başına getirdi. Peki, Marcello Abbondanza kimdir? Fenerbahçe'nin yeni antrenörü Marcello Abbondanza kaç yaşında, nereli? Marcello Abbondanza'nın hayatı ve kariyeri...

MARCELO ABBONDANZA KİMDİR?

Marcello Abbondanza, 24 Ağustos 1970 yılında İtalya'nın Cesena kentinde dünyaya geldi.

MARCELO ABBONDANZA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Abbondanza, 1996-97 sezonunda Ravenna takımında asistan antrenörlüğe başladı ve daha sonra 1998-2000 sezonunda Foppapedretti Bergamo takımında da asistanlığa devam etti. 2002-2003 yılları arasında Meccanica Pierre OML Mazzano ile baş antrenör olarak kariyerine devam eden Abbondanza Serie A2'yi (İtalya Voleybol İkinci Ligi) kazanmaya çok yaklaştı. Daha sonra 2005-06 sezonunda 1. Lig'de Scavolini Pesaro'da üç sezon baş antrenörlük yaptı. CEV Kupası'nı kazandı. 2006-07 sezonunda ise Monte Schiavo Banca Marche Jesi takımını playoff'a kadar taşıdı.

Jesi takımından ayrıldıktan sonra 2008-09 sezonu Infidel Forli A2 serisinde koçluk yapmaya başladı. Daha sonra 2009-10 sezonunda MC PietroCarnaghi Villa Cortese takımına transfer olan Abbondanza art arda iki sezon (2009-10, 2010-11) İtalya Kupası'nı aldı, üç sezon (2009-10, 2010-11,2011-12) takımını playoff'a kadar taşıdı. Aynı zamanda Dünya Üniversite Oyunları'nda millî takım antrenörlüğü yaptı.

2011-2014 arasında Bulgaristan millî takım antrenörlüğü yaparak 2012 Çek Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Ligi'nde gümüş madalya ve 2013 Varna Avrupa Ligi'nde bronz madalya kazandılar.

2012-13 sezonunda Azeri ekibi Rabita Bakü'ye transfer olarak Doha'daki FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda takımıyla gümüş madalya kazandı. Aynı sezon içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finali ikinci sırada tamamladılar, Azerbaycan Ligi'nde şampiyon oldular.

Ertesi sezon Fenerbahçe'ye transfer olarak 2013-2014 sezonunda CEV Kupası'nı kazandılar.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de devam ederek hem Sultanlar Ligi'ni hem de ilk kez Türkiye Süper Kupa'yı kazanarak Fenerbahçe'nin aynı sezonda iki kupayı da kazanmasını sağladı.

Fenerbahçe'yle üçüncü sezonunda 2015-16 Türkiye Şampiyonlar Kupası'nı kazandılar.[5][6] 2017-2018 sezonlarında Kanada millî takım antrenörlüğünü yaptı.