Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:45

Güncelleme: 11.04.2025 - 09:45

Resmi Gazete'de atama kararlarının yayınlanmasının ardından sosyal medyada en fazla araştırılan isimlerden birisi de Ahmet Burak Dağlıoğlu oldu. Peki, Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Ahmet Burak Dağlıoğlu hangi kuruma atandı? Ahmet Burak Dağlıoğlu kaç yaşında, nereli?

AHMET BURAK DAĞLIOĞLU KİMDİR?

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. IE Business School’da Global Master in Finance ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift mastır yaptı.

AHMET BURAK DAĞLIOĞLU'NUN KARİYERİ

Dağlıoğlu, Başbakanlık’ta Yatırım Ajansı Başkan Yardımcılığı’nda yaptı. Aynı kurumda Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanlığı görevini de yerine getirdi. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

AHMET BURAK DAĞLIOĞLU HANGİ KURUMA ATANDI?

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı'na atandı.