Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak tanınan Aslı Hünel'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli?

Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:47

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunucusu Aslı Hünel'in hayatı ve kariyeri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? 

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

ASLI HÜNEL'İN KARİYERİ

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 20 Aralık 2021 tarihinden 14 Haziran 2024 tarihine kadar Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmiştir. 5 Ağustos 2024'ten itibaren Kanal D'de, 6 sezondur yayımlanan Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu olmuştur.

ASLI HÜNEL EVLİ Mİ?

Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. 12 Nisan 2018 tarihinde iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020 tarihinde COVID-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.


Etiketler: #Aslı Hünel #kimdir? #Gelinim Mutfakta

İlgili Haberler

Sevinç Eratalay kimdir? Sanatçı Sevinç Eratalay neden gözaltına alındı?

Sevinç Eratalay kimdir? Sanatçı Sevinç Eratalay neden gözaltına alındı?
Massaka kimdir? Rapçi Massaka neden gözaltına alındı? Massaka kaç yaşında, nereli?

Massaka kimdir? Rapçi Massaka neden gözaltına alındı? Massaka kaç yaşında, nereli?
Feriba Duygu Hokkacı Esirgen kimdir? Feriba Duygu Hokkacı Esirgen hangi görevlerde yer aldı?

Feriba Duygu Hokkacı Esirgen kimdir? Feriba Duygu Hokkacı Esirgen hangi görevlerde yer aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler