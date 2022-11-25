Afrika temsilcilerinden 2022 FIFA Dünya Kupası'na kötü başlangıç
Turnuvada ilk maçlarını oynayan 5 Afrika temsilcisinden 3'ü sahadan mağlup ayrılırken, 2'si birer puan elde etti. Beş Afrika ekibinden sadece Gana gol atma başarısı gösterdi.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 5 Afrika temsilcisi, turnuvaya istedikleri başlangıcı yapamadı.
Kamerun, Gana, Fas, Senegal ve Tunus, Katar'da düzenlenen organizasyonda oynadıkları ilk maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu ekiplerden Kamerun, Gana ve Senegal sahadan mağlup ayrılırken, Tunus ve Fas ise birer puan elde etti.
Senegal, Tunus, Fas ve Kamerun gol sevinci yaşayamadı. Gana ise 2 kez fileleri havalandırmasına rağmen mağlup olmaktan kurtulamadı.
Afrika ekiplerinin 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynadıkları ilk müsabakalarda aldıkları sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Senegal-Hollanda: 0-2
D Grubu:
Danimarka-Tunus: 0-0
F Grubu:
Fas-Hırvatistan: 0-0
G Grubu:
İsviçre-Kamerun: 1-0
H Grubu:
Portekiz-Gana: 3-2
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