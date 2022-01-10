Afrika Uluslar Kupası'nda son durum

10 Ocak 2022 Pazartesi, 23:55

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda dört maç sona erdi. Kamerun'da düzenlenen turnuvanın ikinci günü, B ve C gruplarında ikişer maçla devam etti.

Bafoussam kentindeki Kouekong Stadı'nda oynanan B Grubu maçlarının ilkinde, Senegal, Zimbabve'yi 90+7. dakikada Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncu Sadio Mane'nin penaltı golüyle 1-0 yendi.

Grubun diğer maçında, Gine, 35. dakikada Issiaga Sylla'nın ağları sarsmasıyla Malavi'yi 1-0'la geçti.

BOUPENDZA BOŞ GEÇMEDİ



Başkent Yaounde'deki Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan C Grubu maçlarında ise Fas, 83. dakikada Sofiane Boufal'ın fileleri havalandırmasıyla Gana'yı 1-0 mağlup etti.

Gabon ise Komorlar'ı 16. dakikada Aaron Boupendza'nın golüyle yine 1-0'lık skorla yendi.









