Afrika Uluslar Kupası'nda son durum
Afrika Uluslar Kupası'nın ikinci gününde B ve C gruplarında dört maç oynandı
Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda dört maç sona erdi. Kamerun'da düzenlenen turnuvanın ikinci günü, B ve C gruplarında ikişer maçla devam etti.
Bafoussam kentindeki Kouekong Stadı'nda oynanan B Grubu maçlarının ilkinde, Senegal, Zimbabve'yi 90+7. dakikada Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncu Sadio Mane'nin penaltı golüyle 1-0 yendi.
Grubun diğer maçında, Gine, 35. dakikada Issiaga Sylla'nın ağları sarsmasıyla Malavi'yi 1-0'la geçti.
BOUPENDZA BOŞ GEÇMEDİ
Başkent Yaounde'deki Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan C Grubu maçlarında ise Fas, 83. dakikada Sofiane Boufal'ın fileleri havalandırmasıyla Gana'yı 1-0 mağlup etti.
Gabon ise Komorlar'ı 16. dakikada Aaron Boupendza'nın golüyle yine 1-0'lık skorla yendi.
Video Haberler
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
En Çok Okunan Haberler
- Zamlı maaşlar için tarih belli oldu
- Memur ve emekliye ek zamma ilişkin yeni gelişme
- CHP'li Özkoç'a 250 bin liralık dava
- Fatih Terim dönemi sona erdi!
- Melih Gökçek 'derhal tutuklansın' talebi
- Vaka sayısı korkutan seviyede
- 250 bin TL'lik dava sonrası ilk açıklama
- Avustralyalı tenisçiden üzücü haber
- En net açıklama geldi
- Galatasaray'da 7 ayrılık daha...