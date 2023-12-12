Afrika'da yılın futbolcusu belli oldu!
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı Victor Osimhen, yılın Afrikalı futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen, 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.
Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen ödül töreninde; İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 24 yaşındaki Osimhen, yılın Afrikalı erkek futbolcusu oldu.
Afrikalı yılın kadın futbolcusu ödülünü ise İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Nijeryalı Asisat Oshoala aldı.
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