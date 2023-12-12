Afrika'da yılın futbolcusu belli oldu!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı Victor Osimhen, yılın Afrikalı futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 07:42
Afrika'da yılın futbolcusu belli oldu!
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Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen, 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen ödül töreninde; İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 24 yaşındaki Osimhen, yılın Afrikalı erkek futbolcusu oldu.

Afrikalı yılın kadın futbolcusu ödülünü ise İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Nijeryalı Asisat Oshoala aldı.


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