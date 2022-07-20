Ağaç seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi

İstanbul Pendik’te rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Sokak trafiğe kapanırken, ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

İHA
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:55
Ağaç seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi
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Olay, Pendik Yeni Mahalle Begonya Sokak’ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın bahçesinde bulunan ağaç, seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi.

O esnada vatandaşlar panikle minibüsten inerken, çevredeki yurttaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlatırken, sokak trafiğe kapatıldı.

“SEYİR HALİNDE GELİYORDUK, BİRDEN ÜSTÜMÜZE AĞAÇ DEVRİLDİ”

Minibüs şoförü Cemal Bektaş, “Duraktan çıkış yaptık. Seyir halinde geliyorduk, birden üstümüze ağaç devrildi. Nasıl olduğunu anlamadık bile. Minibüste yolcular vardı. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Çok şükür bize de bir şey olmadı” dedi.

 


Pendik Minibüs Trafik
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