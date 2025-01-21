Ahmed Kutucu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmed Kutucu hangi takımlarda oynadı?
Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arasında ilk transferini bitirmek üzere. Eyüpspor Asbaşkanı, Ahmed Kutucu transferi için Galatasaray ile yüzde 80 oranında anlaştıklarını belirtirken, transferin 24 saat içerisinde netlik kazanacağını belirtti. Peki, Ahmed Kutucu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmed Kutucu hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Eyüpspor forması giyen Ahmet Kutucu’yu transfer etmeye hazırlanıyor. Peki, Ahmed Kutucu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmed Kutucu hangi takımlarda oynadı?
AHMED KUTUCU KİMDİR?
Ahmed Kutucu, 1 Mart 2000 tarihinde Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Sol kanat olarak görev yapan oyuncu alternatif olarak santrafor ve sağ kanat olarak da oynayabiliyor.Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Ahmed Kutucu etkili sağ ayağıyla dikkat çekerken Bundesliga, Eredivisie, Süper Lig gibi önemli liglerde forma giydi.
Profesyonel futbol kariyerine 2006 yılında Haverkamp Altyapısında başlayan oyuncu ardından 2011 yılında Schalke takımına transfer oldu. Çeşitli yaş kategorilerinde forma giyuen oyuncu 2018-19 sezonunda A Takım’a yükseldi.İki sezon sonra Heracles’e kiralanan Ahmed Kutucu, 2021-2022 sezonunda 500 bin euro bonservis bedeliyle Başakşehir’e transfer oldu. Başakşehir’de sadece 4 karşılaşmada süre alan oyuncu 1 gollük katkı verdi.
2023-2024 sezonunda Başakşehir’den Eyüpspor’a transfer olan oyuncunun 30 Haziran 207 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ahmed Kutucu bu sezon 1.328 dakika sahala kalırken 7 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.
AHMED KUTUCU'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR
2019–2021 Schalke 04
2021› Heracles Almelo (kiralık)
2021-2023 İstanbul Başakşehir
2021-2023› SV Sandhausen (kiralık)
2023- Eyüpspor
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