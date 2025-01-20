Yayınlanma: 20.01.2025 - 19:35

Güncelleme: 20.01.2025 - 19:35

Trabzonspor’da transfer için çalışmalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekibin Ukraynalı forvet Danylo Sikan için anlaşmaya vardığı iddia edildi. Peki, Danylo Sikan kimdir? Trabzonspor'a transfer olması beklenen Danylo Sikan kaç yaşında, nereli? Danylo Sikan hangi takımlarda oynadı?

DANYLO SIKAN KİMDİR?

Danylo Yaroslavovych Sikan 16 Nisan 2001 tarihinde dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda oynamaktadır.

DANYLO SIKAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sikan , çocukken Polissya Zhytomyr'de futbol oynamaya başladı . Gençliğinde Karpaty Lviv için oynamaya başladı. 12 Ağustos 2018'de Zorya Luhansk'a karşı oynanan bir maçta Ukrayna Premier Ligi'nde ilk maçına çıktı, ancak daha sonra yedekler için düzenlenen müsabakalarda oynadı. Sikan, 2018-19 sezonunun ilerleyen dönemlerinde FC Mariupol'a kiralandı .

Sikar, 2019'da Shakhtar Donetsk'e katıldı ve 4 Ağustos 2019'da eski kulübü Karpaty'ye karşı bir galibiyetle ilk maçına çıktı. O sezon A takım için 7 maç oynadı ve 26 Kasım 2019'da Manchester City'ye karşı deplasmanda oynanan maçta kıta kulüp müsabakalarında ilk maçına çıktı . Skor tabelasına girmekte zorlanan Sikan, yedekler arasında müsabakalara geri yerleştirildi.

Sikan, 2020-21 sezonu için Mariupol'a tekrar kiralandı ve burada Ukrayna Kupası müsabakalarında ilk maçına çıktı.

31 Ocak 2022'de 2. Bundesliga liginde Hansa Rostock'a sezon sonuna kadar kiralık olarak katıldı.

25 Ekim 2022'de Celtic'e karşı Shakhtar Donetsk formasıyla oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında, futbol tarihinin en kötü gol kaçırışlarından biri olarak, kendi insafına kalmış bir şekilde açık bir golü kaçırdı.

4 Ekim 2023'te, Royal Antwerp'e karşı deplasmanda alınan 3-2'lik galibiyette Shakhtar adına iki gol atarak ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı . Performansı ona Maçın Oyuncusu unvanını kazandırdı. Bir ay sonra, 7 Kasım'da, Hamburg'daki Volksparkstadion'da Barcelona'ya karşı alınan 1-0'lık galibiyette tek golü attı