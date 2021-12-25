Ahmet Ağaoğlu'ndan sert sözler!

25 Aralık 2021 Cumartesi, 22:39

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in ilk devresini lider bitirmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları...

46 puan iyi puan. Çok iyi bir maç oldu. Bir ara Bundesliga izler gibi hissettim. İki direk var, inşallah bu alışkanlık haline gelmez. Oyun olarak kazandık. Yönetim olarak, hocamız ve oyuncuları tebrik etmekten başka söz bulamıyorum. Çizgiyi burada çekiyoruz, Yeni Malatyaspor maçıyla lig bizim için yeniden başlayacak.

Şampiyonluk şarkıları için çok erken. Önümüzde 19 maç var. İkinci yarının 5-6 maçı çok önemli. Traftarımız sabırlı olsun. Bu puan kayıpları da olacak.

Daha az kayıpla ve eksikleri tamamlayarak, ikinci yarıda mevcut çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Yolun bizi nereye götüreceğini görüyoruz. Yolumuz uzun, yükümüz ağır.

"SAKIN TEŞEBBÜS ETMEYİN!"

İlk yarı sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık. Bizim için son düdük ilk yarıda çaldı. Ortada dolaşan söylentiler, algı üzerine konuşmak istiyorum. 2019-2020'nin senaryosunu raftan indirip, tozunu alarak önümüze koymaya çalışıyorlarsa... Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Sakın diyorum. Herkes işini yapsın.

Trabzonspor Başkanı konuşuyor 11 mikrofon, 8-10 kamera! Bir başka Anadolu kulübü başkanı ise maç sonu 2-3 mikrofon buluyor. Sesini duyaracak mikrofon bulamıyor.

Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur. Hatta tüm kulüplerimizdir. Üç büyük kulübü, Başakşehir'i de bu kapsamın dışında tutmuyorum.

"TFF SOMUT ADIM ATMALI"

Temsilciler kurulu hakkındaki iddialarla iglili TFF'den resmi bir açıklama ve somut bir adım göremedik. Bu vahim bir konu. 35 senelik yöneticilik yapan insanlar olarak neyin, ne olduğunu biliyoruz. Ancak TFF'nin de temiz futbol için radikal adımlar atması lazım. Ya da ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyorsa, o iftiraların altıldığı insanı temize çıkarmalılar.

Üst klasmana yükselecek hakemler için de torpilliler ve torpilsizler olarak ikiye ayrılma! Üste terfi için verilen isimler olduğu iddia ve ifade ediliyor. MHK ve TFF'den açıklama bekliyoruz.

Yazılı teklif yok ama yurt içinden ve yurt dışından arayanlar oldu. Bazı oyuncularımızla ilgili düşüncelerimizi sordular. Takımla ilgili karar Abdullah Avcı'dadır.

Bugünkü kurdan 5-6 Milyon Euro harcama limitimiz var ama bu tablo, kasamızda bu paranın olduğu anlamına gelmiyor.