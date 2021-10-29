Ahmet Çakar-Rıdvan Dilmen kavgasında 2. raunt!

29 Ekim 2021 Cuma, 08:04

Futbol dünyasının ünlü yorumcuları Ahmet çakar ile Rıdvan Dilmen arasındaki gerginlik mahkemeye taşınmıştı. Dilmen'in Çakar aleyhinde açtığı davanın son duruşması İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Çakar katıldı.

Rıdvan Dilmen'i avukatlarının temsil ettiği davada Çakar, şikayetçiye hakarette bulıunmadığını söyledi. Ünlü yorumcu, "Eğer hakaret etmek veya yıpratmak isteseydim, kendisinin 14 yıl önce kız arkadaşını dinlettiği şeklinde soruşturmayı gündeme getirirdim. Bundan sonra bu dosyayı da açacağım. Bana ve arkadaşlarıma mafyayı göndermeyi bıraksın" diyerek flaş bir çıkış yaptı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ifadelerinin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğinde olduğu gerekçesiyle beraatini talep etti. Rıdvan Dilmen'in avukatı Serdar Ölmez mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine mahkeme, sanığın üstüne atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Ahmet Çakar duruşma çıkışında yaptığı açıklamada da yine çarpıcı ifadeler kullandı. Eski hakem, "Rıdvan Dilmen'in bu herhalde beşinci şikayeti falan yine beraat ettik. O zannetti ki beni yıldıracak, sindirecek ama bundan sonra ben yaralı aslanım artık. Dünyanın en kötü en tehlikeli hayvanı yaralı aslandır. Aslanı tam öldürecekti, yaralı bıraktın mı sıkıntı. Zaten burcum da aslan, onun burcu da aslan" dedi.

Kaynak: Ajansspor